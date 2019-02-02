تعرّف على المباريات المنقولة من الجولة المقبلة لممتاز الكرة

2019/02/02 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت شركة عشتار الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، السبت، عن مباريات الجولة 15 والتي ستنقل على الهواء مباشرة.وقال مدير الشركة محمد هيجل في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الشركة ستقوم بنقل خمس مباريات من الجولة المقبلة للدوري الممتاز، حيث ستنقل مباراة بغداد والشرطة واربيل والميناء والقوة الجوية ونفط […]

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