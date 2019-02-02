الكمارك تضبط حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في البصرة

2019/02/02 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، من ضبط (١٨) حاوية مواد كيمياوية خطرة، معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها، في محطة بوابة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 شباط 2019)، ان “كمرك محطة بوابة البصرة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنوا من ضبط (١٨) حاوية حجم ٢٠ قدم […]

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