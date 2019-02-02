اتحاد الكرة المصري ينفي إلغاء بطولة الدوري

2019/02/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لاستغلال انشغال الزمالك المتصدر، والأهلي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب، بخوض مواجهات أفريقية لمطاردة الصدارة عندما يلعب على أرض الداخلية بعد غد الإثنين.

ويغيب الأهلي عن الجولة 21 لانشغاله بمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما يغيب الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني في افتتاح مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي.

وقال أحمد حسن، المدرب المؤقت لبيراميدز، الذي سيقود الفريق أمام الداخلية، خلفا لحسام حسن، إن المنافس لن يكون بالصيد السهل، “لأنه يمتلك بين صفوفه لاعبين أصحاب خبرات ومدرب على درجة عالية من الفهم لإمكانيات المنافسين”.

وأضاف حسن، لرويترز اليوم السبت، “هدفنا المنافسة على اللقب وتعزيز الصفوف خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة منحنا قوة هجومية كبيرة نسعى لاستغلالها بشكل جيد في جميع المباريات القادمة”.

وسيسلم حسن المسؤولية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز عقب المباراة.

من جانبه، قال علاء عبد العال، مدرب الداخلية، “لا أخشى بيراميدز، واجهت الأهلي والزمالك من قبل عدة مرات وحققنا نتائج ومبايات جيدة، لا ننظر إلى أسماء المنافسين ولا إلى ترتيبهم في الدوري”.

وأضاف “نسعى لإغلاق الطريق أمام مهاجمي المنافس ونأمل في الخروج بأفضل نتيجة رغم فارق الامكانيات الكبير بين الفريقين”.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة متقدما بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، الذي خاض 20 مباراة، بينما يحتل الداخلية المركز 13 برصيد 21 نقطة.

ويلتقي غدا الأحد طلائع الجيش مع سموحة الذي يأمل في استعادة الانتصارات والابتعاد عن المركز التاسع الذي يشاركه فيه منافسه وكذلك حرس الحدود.

قمة ساحلية

ويشهد يوم الإثنين أيضا مواجهة أخرى قوية وساحلية بين الاتحاد السكندري وضيفه المصري البورسعيدي.

ويسعى حلمي طولان، مدرب الاتحاد، إلى تحقيق الفوز للابتعاد عن المركز قبل الأخير، فيما يأمل إيهاب جلال، مدرب المصري، في مواصلة الانتصارات والتقدم أبعد من مركزه السابع حاليا، والذي وصله بعد انتصارين متتاليين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة من 19 مباراة.

ويلتقي بتروجت مع وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء بمواجهة ساخنة بين مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع والإسماعيلي صاحب المركز 11 برصيد 23 نقطة، كما يلتقي الجونة مع الإنتاج الحربي.

وانطلقت الجولة يوم الأربعاء الماضي بتعادل إنبي مع المقاولون العرب سلبيا.

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