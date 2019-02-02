ارتفاع نسبة الاقبال على شراء العقارات في اقليم كوردستان

2019/02/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استعرضت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت اعمالها ونشاطاتها اضافة الى المصروفات والايرادات المتحققة في عام 2018.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيرمان طالب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل العاصمة، ان الايرادات المالية المتحققة في العام الماضي كانت 94 مليار دينار عراقي، وانها قد ازدادت بما نسبته 27% عن عام 2017.

واضاف ان مصروفات الوزارة بلغت 62 مليار دينار وهذا مقارنة لعام 2017 فإنها قد انخفضت بما نسبته 5% عن عام 2017، مردفا بالقول ان الايرادات المالية المتحققة كانت اكثر بـ52% عن المصروفات.

وبشأن بيع وشراء البيوت والاراضي والعقارات قال طالب ان الوزارة انجزت بهذا الصدد 66 الفا و291 معاملة ومقارنة بعام 2017 فإن النسبة قد ازدادت 35% عن عام 2017 وفي الوقت ذاته فإنه تم اصدار 8 آلاف و367 سندا وطابوا للأراضي.

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