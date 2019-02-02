عبد المهدي يلتقي نظيره الاردني على الحدود العراقية الاردنية

2019/02/02 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ظهر اليوم السبت عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى ، فيما تسلم عبدالمهدي ١٣٠٠ قطعة أثرية نادرة، استعادتها السلطات الأردنية .

واوضح بيان صادر عن مكتب عبد المهدي وتلقته (المستقلة) اليوم ان اللقاء يهدف “لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨”.

وأضاف إن رئيس الوزراء أعرب عن شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق .

وأكد أن هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية، لكنها ملك للإنسانية، وإعادتها ربح للعراق والأردن.

وتم توقيع محضر تسليم القطع الأثرية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة .

وفي وقت سابق، اليوم، التقى عبد المهدي نظيره الأردني عمر الرزاز، على الحدود العراقية – الأردنية، لتنفيذ اتفاق وقع في العاصمة العراقية بغداد ، موكد أن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، التقى نظيره الأردني عمر الرزاز على الخطوط العراقية الأردنية؛ لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة».

وبيّن أن «اللقاء تم برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ، وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد .(النهاية)

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