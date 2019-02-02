رجل دين هندوسي يتطهر في ملتقى نهري الجانج ويامونا

2019/02/02 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مئات الألاف من الناس بالاغتسال للتطهر من الخطايا في ملتقي نهري الجانج ويامونا في مدينة الله اباد الهندية المقدسة لدى أتباع الديانة الهندوسية، في يوم الافتتاح لواحد من أهم طقوس المهرجان المعروف باسم “كومبه ميلا” الذي يعني مهرجان”القارورة” الكبير.

يشارك في هذا المهرجان ما يصل إلى ملايين الحجاج، ويجري هذا الحدث كل اثني عشر عاما، ويستمر خمسة وخمسين يوما، ويوصف بأنه أكبر تجمع على الأرض، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من مئة مليون شخص.

ويعتقد الهندوس أن الغطس في فترة المهرجان يطهر الخطايا، ويساعد على تحقيق الخلاص.

ولمهرجان “القارورة” الكبير جذوره في الأساطير الهندوسية، ويعتقد الكثيرون أنه عندما اقتتلت الآلهة والشياطين للحصول على جرة من رحيق الأزهار، سقطت بعض القطرات في مدن: “ألله أباد” و”ناسيك” و”يوغين” و”هاري ديوار” و”حيدر أباد”، وهي الأماكن الأربعة التي يقام فيها المهرجان منذ عدة قرون.

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