2019/02/02 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلمنعت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، القوات الأمريكية من إجراء جولة ميدانية في إحدى مناطق مدينة الموصل .وقال نائب قائد العمليات الحاج رضوان العنزي في مؤتمر صحفي إن "هذا العمل اعتبرناه استفزازاً مقصوداً مما استوجب بنا التدخل والاعتراض على دخولهم من خلال قطع الطريق وتحذيرهم بصورة مباشرة، فضلآ عن حالة الذعر والخوف الشديد التي لوحظت عليهم مما أدى إلى طلب غطاء جوي للقوات تحسباً لأي عمل ضدهم" . مبيناً أن "القوات الأمريكية تعمل على تغطية الفشل الذي تعرضت له في سوريا إثر إعلان انسحابهم منها من خلال هذه الاستعراضات الاعلامية البائسة ومحاولتهم زعزعة أمن المناطق المحررة".من جهته كشف آمر لواء 30 في قيادة الحشد الشعبي أبو جعفر الشبكي، عن تفاصيل انتشار القوات الأميركية في نينوى يوم أمس الجمعة، مشيراً إلى أن "الجيش الأمريكي حاول استفزاز الحشد الشعبي من خلال تسيير دوريات راجلة أمام مقرها". وقال الشبكي في تصريح إن "القوات الامريكية سيرت دورية راجلة من مقر اقامتها في قيادة عمليات نينوى بمنطقة القصور الرئاسية من امام مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى ما اعتبر استفزازاً مباشرا لقوات الحشد الشعبي".واضاف ان “القوات الامريكية وصلت الى فندق الموصل واستطلعت جميع المناطق المطلة على مقر قيادة الحشد الشعبي ما استدعى الى تدخل قوات الحشد ومنعهم من التصوير وابلاغ قيادة عمليات نينوى بضرورة سحب تلك القوة فور وهذا ما تم بالفعل”.واوضح الشبكي ان “تلك الدوريات تكشف وجود قوات برية امريكية في العراق بعكس ما يصرح به البعض”، مبينا ان “اي تحرك مقبل للقوات الامريكي سيكون له تداعيات وخيمة ولا يمكن القبول به مطلقا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يمنع القوات الأمريكية من إجراء جولة ميدانية في الموصل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يمنع القوات الأمريكية من إجراء جولة ميدانية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).