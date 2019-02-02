شاهد .. سقوط نيزك جنوب روسيا

2019/02/02 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد سكان اقليم كراسنودار الروسي جنوبي البلاد، ظاهرة غير عادية،

تمثلت برؤية نيزك في السماء. ووفقا لسكان محليين، فقد سقط نيزك كبير استطاعوا رؤيته ليلاً بوضوح.

واستنتج شهود عيان هذا الامر بعد ما رأوه في منطقة أبينسك. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية مقطع فيديو يظهر بوضوح رؤية جسم مضيء

يحلق في السماء، تاركًا وراءه دربًا طويلًا.وقال أحد السكان المحليين: "حلق بعيدا في اتجاه بوغوندير-سفيتلوغورسك،

وكان صوت الضربة قوي نوعا ما، مثل انفجار.



والذيل طويل وكان لونه أخضر

حليبي فاتح في الضباب".وشهد سكان خيبين في مقاطعة مورامنسك مثل هذه الظاهرة، رأوا في السماء

جرم سماوي مضيء من أصل غير معروف.

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