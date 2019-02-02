نفط الشمال تنفي تهريب النفط من حقول محافظة نينوى

2019/02/02 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت شركة نفط الشمال، اليوم السبت، تهريب النفط من حقول محافظة نينوى، مؤكدة ان هذه الحقول وجميع المحطات التابعة لها يتم ادارتها من قبل الشركة وفق معايير ادارية وفنية وبمتابعة حثيثة.

وذكر بيان للشركة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شركة نفط المال تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وتصريحات وادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى”، مشيرا الى “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لتلك المعلومات التي تحمل في طياتها طابعا تسقيطيا وصراعاً سياسياً يراد منه ارباك الرأي العام لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد”.

وأضاف، ان “حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها يتم ادارتها من قبل شركة نفط الشمال وفق معايير ادارية وفنية وبمتابعة حثيثة من الجهات الرقابية والتدقيقية ويتم تامين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي”.

وأوضح البيان، ان “انتاج حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى يبلغ (30000) برميل يومياً يتم تجهيز 5000 برميل منه يوميا الى مصفى القيارة والكمية المتبقية يتم تصديرها عبر موانى البصرة ضمن العقد الاصولي الذي تم إبرامه من قبل شركة تسويق النفط العراقية سومو مع شركة شعاع الطاقة اما حقلي عين زالة وبطمة فتبلغ معدلات الانتاج فيهما (3500) برميل يوميا ويتم تجهيزها لمصفى الكسك”.

ولفت الى ان “حقل صفية ما زال تحت سيطرة اقليم كردستان منذ احداث داعش الارهابية ولاتتوفر اي معلومات دقيقة عن انتاجها الحالي”، مبينا انه “بالنسبة لحقل نجمه فقد تم توقيع عقد خدمة مع شركة سونانكول الانغولية لتطويره وهناك مؤشرات ايجابية على تقدمها في العمل”.

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