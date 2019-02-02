الجمارك تضبط 18 حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب

2019/02/02 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ضبط ١٨ حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جمرك محطة بوابة البصرة تمكن، اليوم، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط ١٨ حاوية حجم ٢٠ قدم تحمل ٣٦٠ الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها من قبل مافيات التهريب”.

ودعا البيان، منتسبي الجمارك في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى “تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية وتحذر ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين”، مشيرا الى ان “الهيئة ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الكمارك العراقي”.

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