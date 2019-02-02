2019/02/02 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ضبط صواريخ معدة للاطلاق باتجاه عين الاسد

02/02/2019 17:24:00 PM |

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واع/ خاص

تمكنت القوات الامنية، اليوم السبت ،من ضبط صواريخ معدَة للاطلاق باتجاه قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وذكر مصدر في الاستخبارات العسكرية لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي واع )ان" فوج طوارئ الانبار الثالث عشر وبالتعاون مع الجيش العراقي الفرقة السابعة تمكن من ضبط صواريخ كانت معدة للاطلاق باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية في صحراء منطقة الدولاب التابعة لناحية البغدادي غربي الانبار ".

ت/ب.س

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