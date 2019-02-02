2019/02/02 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

كشف اللاعب السعودي الدولي هتان باهبري ، عن تعرضه لمحاولة إختطاف من قبل 3 أشخاص بينهم "إعلامي معروف" في الرياض قبل توقيعه عقد إنتقاله من صفوف نادي الشباب الى نادي الهلال.

وقال باهبري في تصريحات صحفية: "كنت متو

بغداد اليوم- البصرة

وجه اهالي منطقة الصالحية ضمن قضاء شط العرب شرقي البصرة، السبت 02 2019، نداء استغاثة الى رئيس مجلس الوزراء عادل المهدي، للتدخل بعد انقطاع المياه عن منطقتهم لليوم العاشر على التوالي .

وقال احد الاهالي المتضررين، احمد الت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت (2 شباط 2019)، عن إعادة محطة الرستمية الثانوية الى العمل بعد توقفها بسبب السيول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ديالى تدعو إلى التحقيق بهروب شرطي بعد الاعتداء على طبيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ديالى تدعو إلى التحقيق بهروب شرطي بعد الاعتداء على طبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).