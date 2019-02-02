عقد بقيمة 375 مليون دولار لادامة طائرات أف 16 العراقية

2019/02/02 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت ادارة “دورة حياة” طائرات القوة الجوية الامريكية، اليوم السبت، عقدا لشركة سيلبورت غلوبال هولدنغ بقيمة 375 مليون دولار لتوفير عمليات الدعم الاساسية وخدمات الامن

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