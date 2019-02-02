البرازيلي نيمار ينتظر سان جيرمان في ربع نهائي الأبطال

2019/02/02 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، التفاؤل في صفوف الفريق الباريسي بخصوص موعد عودته من الإصابة.وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن العد التنازلي

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