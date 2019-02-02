تعرّف على المباريات المنقولة من الجولة المقبلة لممتاز الكرة

2019/02/02 | 17:33

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت شركة عشتار الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، السبت، عن مباريات الجولة 15 والتي ...

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