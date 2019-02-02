مجلس بغداد يحدد الأسبوع المقبل موعدا لإعلان الفائزين بتعيينات التربية

2019/02/02 | 17:33

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بغداد:سومر نيوز

حدد مجلس محافظة بغداد ، السبت، الأحد من الأسبوع المقبل موعدا للإعلان عن الفائزين في المفاضلة لدرجات ا...

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