الهندسة العسكرية للحشد تسرع بحفر مبزل بطول ٦كم لاحتواء أزمة السيول في ميسان

2019/02/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهندسة العسكرية للحشد تشرع بحفر مبزل بطول (6كم) لاحتواء ازمة السيول في ميسان شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, السبت, بحفر مبزل بطول (6كم) لاحتواء ازمة الامطار والسيول في محافظة ميسان.وقال مسؤول الجهد الهندسي في ميسان والي فضالة السماوي ، إن “آليات الهندسة العسكرية العسكرية للحشد قامت باستحداث مبزل بطول (6كم) يربط بين هور الجكة […]

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