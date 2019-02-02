إعادة محطة الرستمية الثانوية الى العمل بعد توقفها بسبب السيول

2019/02/02 | 17:33

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بغداد – عراق برس- 2 شباط / فبراير: أعلنت وزارة الكهرباء، السبت, إن “الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، تمكنت من اعادة محطة الرستمية الثانوية الحاكمة (٣٣ ك.ف)، الى الخدمة بوقت قياسي، والتي تغذي مشروع الماء، وجميع محطات الصرف الصحي وتصريف المياه، لعموم مناطق شرق القناة، ومدينة الصدر، بعد ان خرجت بسبب السيول القادمة من محافظة ديالى، والتي ضربت جسر ديالى القديم، وأدت الى سقوط مقطع من الجسر، وتضرر القابلوات الرئيسة في المحطة، مساء أمس الاول الخميس”.

واردفت في بيان لها ، أنه “ وبجهود استثنائية ووقت قياسي استنفرت ملاكات الشركة المذكورة وجهدها الآلي، رغم السيول الجارفة، والتي باشرت العمل منذ الساعة السادسة من صباح يوم أمس الجمعة، حيث تم مد قابلوات بطول (١٥٠٠) متر من محطة الصمدية التحويلية (١٣٢ ك.ف)، وجرى تغيير مسار القابلوات، على جسر ديالى الآلي الجديد، وأنجز العمل بالكامل في الساعة السابعة من صباح الْيَوْمَ السبت, وأعيدت الطاقة الكهربائية الى مشروع المياه ومحطات الصرف الأخرى”.



انتهى اح

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