اﻷمنية النيابية : تحركات القوات الاميركية مرصودة وسنتعامل معها كقوات محتلة

2019/02/02 | 17:33

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بغداد – عراق برس- 2 شباط / فبراير: كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن” البرلمان سيصوت بعد الانتهاء من عطلته التشريعية على مسودة اخراج القوات الامريكية والتعامل معها كقوات محتلة” .

وتابع عضو الدفاع النيابية ، بدر الزيادي، إن “لجنة الأمن والدفاع لديها جميع المعلومات عن التحركات الأمريكية وستطرحها داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني وان جميع تلك التحركات في نينوى والانبار وصلاح الدين وبغداد قد تم رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة لقيادة العمليات المشتركة وان مسودة إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية قد اكتملت وهنالك بعض التعديلات التي تجري في الوقت الحالي على الاتفاقية الستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن لغرض إلغائها وان التصويت على مسودة إخراج القوات الأجنبية سيكون من أولويات الفصل التشريعي الثاني للبرلمان”.

وزاد ، ان “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ، يتحمل مسؤولية التحركات الأمريكية القتالية داخل المدن والمحافظات ، فيما البرلمان سيتعامل مع القوات الأمريكية كمحتلة بعد التصويت على مسودة إخراج القوات الأجنبية” على حد زعمه .



انتهى اح

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