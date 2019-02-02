الجمارك تضبط ١٨ حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة

2019/02/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الهيئة العامة للجمارك / جمرك محطة بوابة البصرة، اليوم السبت، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط (١٨) حاوية حجم ٢٠ قدم تحمل ٣٦٠ الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها من قبل مافيات التهريب.وأضافت الهيئة خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء "

وأكدت الهيئة انها "تتصدى لكافة عمليات التهريب وتدعو منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية وتحذر ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين وأن الهيئة ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الكمارك العراقي".

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