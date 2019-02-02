الشركة العراقية لانتاج اللحوم تستغيث: مدير عام الاستثمارات يبتزنا ويعرقل تجديد العقود مع الزراعة

2019/02/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم، السبت، مدير عام الاستثمارات بـ"ابتزاز" الشركة وعرقلة تجديد العقود مع وزارة الزراعة.وقالت الشركة في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم تستغيث برئيس الوزراء من مدير عام الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة كونه يقوم بأبتزاز الشركة".

واضافت الشركة، أن "مدير عام الاستثمارات يريد ان يستحوذ على كافة مشاريع الشركة ويعرقل تجديد العقود مع وزارة الزراعة".

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