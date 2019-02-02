الحشد الشعبي يحبط محاولة داعش لإستهداف القطعات الأمنية على الحدود

2019/02/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف الحشد الشعبي, السبت, تجمعا لداعش الإجرامي داخل الأراضي السورية، فيما احبط محاولة التنظيم للتسلل والهجوم على الحدود العراقية.وذكر موفدنا، ان القوة الصاروخية للحشد الشعبي وبعد ورود معلومات استخبارية استهدفت تجمعا لعناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة باغوز السورية، مبينا ان عناصر داعش كانوا ينوون الهجوم على القاطعات الامنية على الحدود.واضاف الموفد، ان ...

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