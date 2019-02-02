القوة الصاروخية للحشد تقصف تجمعا لـ

2019/02/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت القوة الصاروخية للحشد الشعبي, السبت, تجمعا لتنظيم "داعش" الإجرامي داخل الأراضي السورية كانوا ينوون التسلل والهجوم على قطعاتنا على الحدود.وقال موفدنا إنه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود تجمع لعناصر "داعش" الإرهابي في منطقة باغوز السورية ينوون الهجوم على القاطعات الامنية على الحدود, باشرت القوة الصاروخية بدك التجمع", مبينا ان " القصف اسفر عن ...

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