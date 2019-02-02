سولاري: ريال مدريد في جاهزية تامة

2019/02/02 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سولاري في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ألافيس في الدوري المحلي: "سنخوض هذه المباريات في جاهزية تامة، سنصل بكامل حيويتنا، ومختلف أفراد الفريق متاحون باستثناء فاليخو (مدافع) لكنه قاب قوسين أو أدنى من العودة".وأضاف: "الجو العام هو أننا مطمئنون تماماً، نحن معتادون على خوض هذا النوع من المباريات".وكان سولاري استلم تدريب الفريق خلفاً للوبيتيغي الذي حلّ بديلاً للفرنسي زين الدين زيدان نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يبق طويلاً في منصبه إثر سلسلة من النتائج السلبية.ونجح سولاري في قيادة الفريق الى احراز كأس العالم للأندية آواخر العام الماضي بفوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية.وأوقعت قرعة كأس إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في نصف النهائي على أن يلتقيا ذهاباً في برشلونة في 6 الحالي وإيابا في 27 منه على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يلتقيا أيضاً في الدوري في 2 آذار/مارس المقبل، كما أنّ الفريق الملكي سيقابل أياكس أمستردام ذهاباً في 13 الحالي.من جهته اعترف مدرب الفريق الكاتالوني فالفيردي بأنّ الكفة ستكون متقاربة أكثر بقوله: "في تلك الحقبة، كان ريال مدريد يمر في فترة صعبة ذهنياً، لكنه الأن فريق مختلف مع ثقة أكبر بالنفس".

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