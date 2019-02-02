نائب : نستغرب من تجول المدرعات الأمريكية على الخط الدولي السريع لبابل

2019/02/02 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أبدى النائب عن محافظة بابل علي غاوي، السب، استغرابه بشأن تجول أربع آليات عسكرية للقوات الأمريكية على الخط الدولي السريع لمحافظة بابل، فيما بين أن المحافظة أمنة ولا تحتاج لتواجد أمريكي أو أجنبي.وقال غاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “القوات الأمريكية نفذت أول أمس الخميس تجول بأربع آليات عسكرية قتالية على […]

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