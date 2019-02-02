سوق المخدرات في العراق: مهرّبون يستغلون النافذين

2019/02/02 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد | ليس الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ظاهرة جديدة في العراق، لكنهما سجّلا، بمجرد انجلاء غبار المعركة على «داعش»، قفزة ملحوظة، بفعل جملة عوامل، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.هذه القفزة تستدعي، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، تكثيفاً لجهود سدّ طرق التهريب وردع الشباب عن التعاطي.لكن تلك الجهود تظلّ قاصرة في ظلّ […]

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