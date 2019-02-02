بيلوسي تهزم ترامب للمرة الأولى في الكونجرس والرئيس الأمريكي يهاجمها

2019/02/02 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالعنيدة للغاية بسبب رفضها تمويل الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك.وأشار ترامب إلى أنه يعتزم عرض مقترح على الديمقراطيين خلال خطابه عن حالة الاتحاد، للعمل معا لإحراز تقدم في القضايا الخلافية

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير عبر النشرة الإخبارية لقناة الغد.

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