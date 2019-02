2019/02/02 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر حقق نادي توتنهام انتصارًا هامًا على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في مستهل الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

المباراة في الشوط الأول شهدت تكتل دفاعي من جانب نيوكاسل على طريقة رافا بينيتيز الشهيرة في التعامل مع المباريات الكبرى وسيطرة لأصحاب الأرض.

ولم يتمكن فريق توتنهام من الوصول إلى مرمى نيوكاسل سوى في كرة واحدة فقط بينما كانت مرتدات الماكبيث خطيرة رغم قلتها.



اختيارات المحررين باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

وفي الشوط الثاني ومع نزول فيرناندو ليورنتي أصبح السبيرز أكثر خطورة واعتمدوا بصورة أكبر على الكرات الطولية بمهارة كريستيان إيريكسين.

ومع كثرة الضغط والمحاولات ورغم الفرص المهدرة من جانب ليورنتي إلا أنّ الدقيقة 83 جاءت لتشهد هدف أول.

الهدف جاء من تسديدة قوية عن طريقة سون مين فشل الحارس في إنقاذها.

14 - Son Heung-Min has been directly involved in 14 goals in his last 10 appearances in all competitions for Spurs (9 goals, 5 assists).



Prodigal.



#TOTNEW pic.twitter.com/Rma2cqxFY4— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2019وساهم الكوري الجنوبي في 14 هدفًا خلال آخر 10 مباريات بجميع البطولات وذلك بتسجيل 9 أهداف وصناعة 5.بهذه النتيجة يقفز السبيرز إلى المركز الثاني برصيد 57 بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

واستمر فشل نيوكاسل في الفوز على ملعب "ويمبلي" إذ لم يحقق أي انتصار منذ 1955 حينما حقق لقب كأس الاتحاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام ينجو من فخ نيوكاسل ويستمر في منافسة ليفربول ومانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام ينجو من فخ نيوكاسل ويستمر في منافسة ليفربول ومانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).