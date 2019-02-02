2019/02/02 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الإعلام الأمني،اليوم السبت، تفجير ٦٨ عبوة ناسفة وتفكيك دار مفخخة ضمن قاطع عمليات الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الانبار تفجر 68 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الانبار تفجر 68 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).