2019/02/02 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الهيئة العامة للجمارك - جمرك محطة بوابة البصرة، اليوم السبت، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط ( ١٨ ) حاوية حجم ٢٠ قدم تحمل ٣٦٠ الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها من قبل مافيات التهريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ١٨ حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ١٨ حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).