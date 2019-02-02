فيديو: “بمعزوفات التريلات”.. السائقون يحتفلون بافتتاح منفذ طريبيل

2019/02/02 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد عقب توقيع الاتفاقات المشتركة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، بدأت، السبت، قوافل الشاحنات الاردنية المتجهة الى العراق عبور معبر طربيل الحدودي بين البلدين.واظهرت مشاهد مصورة بهواتف نقالة لسائقي شاحنات ”، (2 شباط 2019) احتفال بعض السائقين العراقيين، فيما تناقلت وسائل اعلام اردنية تقارير متفائلة فور الإعلان الرسمي […]

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