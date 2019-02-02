صور: داخل توابيت حجرية.. العثور على 40 مومياء تعود لشخصيات مصرية مهمة!

2019/02/02 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة الآثار المصرية، السبت، عن أول كشف أثري في عام 2019، بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، والذي يضم نحو 40 مومياء, من بينها مومياوات اطفال وحيوانات نادرة, يعتقد انها تعود لشخصيات مهمة.وكشفت وزارة الآثار عن 3 مقابر جماعية بمنطقة تونا الجبل, تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية، تضم […]

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