ايران تعلن اتفاقها مع الحكومة لتأهيل محطات الكهرباء العراقية

2019/02/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم السبت، إن العراق طلب من إيران إعادة تأهيل شبكات الكهرباء العراقية.وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي: "نحن من حيث انتاج الكهرباء صعدنا من المركز 38 بداية الثورة الإسلامية إلى المركز 14 في العالم اليوم".

وأضاف: "لدينا اليوم إمكانية تبادل الطاقة مع جميع دول الجوار من بينها باكستان وتركمنستان وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق".وأشار إلى زيارته إلى العراق قائلا: "جرى خلال هذه الزيارة الاتفاق النهائي حول خطة ثلاثية لإعادة تأهيل كهرباء العراق من قبل إيران، سيشمل هذا الاتفاق بناء وإعادة تجديد محطات وإعادة تاهيل الشبكات الداخلية وخفض الأعطال في شبكة الكهرباء".وأضاف: "سنسعى لدعم دول الجوار بالكهرباء والطاقة، كما يمكن لنا ربط شبكات كهرباء إيران وسوريا عبر العراق".وكان مسؤولون في واشنطن وبغداد أعلنوا حصول العراق على استثناء لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من إيران التي بدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة عليها.وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإيران بريان هوك الأربعاء إن واشنطن منحت العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران.وأفاد مصدر عراقي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات وجدول زمني".وأوضح أنه يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الإيراني، في عملية تستغرق عدة سنوات.وحصل العراق على الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

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