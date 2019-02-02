التوصل إلى اتفاق سلام في أفريقيا الوسطى خلال محادثات الخرطوم

2019/02/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة افريقيا الوسطى عبر حسابها على تويتر التوصل إلى اتفاق سلام اليوم السبت، في الخرطوم مع المجموعات المسلحة.

وقالت الحكومة في تغريدة “تم التوصل إلى اتفاق سلام في هذه اللحظة في الخرطوم” مؤكدة أنه “سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غداً (الأحد) ثم في بانغي بعد أيام”.

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