إخلاء مطار في أستراليا عقب تهديد باستخدام متفجرات

2019/02/02 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أخلت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، مطار بريزبن الدولي بعدما أشهر رجل سكيناً وهدد باستخدام متفجرات.وأفاد موقع "نيوز دوت كوم" المحلي، أن "رجلاً اندفع نحو المطار حاملاً سكيناً وصندوقاً معدنياً تتدلى منه أسلاك وأعلن أنه يحمل قنبلة".وقالت الشرطة إنه "جرى إطلاق النار على الرجل واحتواء الموقف، دون الكشف عما إذا كان الرجل أصيب أم قتل".ودعت الشرطة إلى "الابتعاد عن المطار إلى حين إشعار آخر".ولم تكشف السلطات حتى الساعة 12:00 (ت.غ) عن هوية الرجل أو دوافعه.

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