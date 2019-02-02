توتنهام يخطف فوزا عسيرا من نيوكاسل

2019/02/02 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق توتنهام فوزا صعبا على نيوكاسل، 1 / صفر خلال المباراة التي

جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونج مين، الذي سجل

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام

مانشستر سيتي، و4 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل

عند 24 نقطة في المركز 14.وبإمكان مانشستر سيتي أن يستعيد المركز الثاني في حال فوزه على ليستر

سيتي غدا الأحد.

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