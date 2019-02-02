2019/02/02 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديون وأعباء جديدة تتحملها الدولة وتُحملها لمواطنيها بخلاف ما كشفته الموازنة العراقية لعام 2019، ذاك ما كشف عنه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بالموافقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديون مالية جديدة تضاف على العراقيين.. قرض فرنسي بمليار دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديون مالية جديدة تضاف على العراقيين.. قرض فرنسي بمليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).