صافي ربح البنك العربي الأردني يقفز 54% في 2018 إلى 820.5 مليون دولار

2019/02/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل العراق والأردن، السبت، إلى اتفاق بشأن تجارة النفط والسلع، خلال اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود العراقية الأردنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأردني، في بيان، إن العراق سيبيع بموجب الاتفاق 10 آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية.

ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط.

وذكر البيان، أن السلع العراقية، التي يجري استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر ستحظى في الوقت ذاته برسوم تفضيلية.

وأتم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاتفاق خلال اجتماع مع نظيره الأردني عمر الرزاز، وكان عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إن الاتفاق على وشك أن يتم إبرامه.

وظل ميناء العقبة، الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر لزمن طويل، مسارا لنقل الواردات والصادرات العراقية، بينما تعتمد عمان منذ فترة طويلة على الخام العراقي.

وقال مكتب الرزاز أيضا، إن الأردن سيشرع في تصدير الكهرباء للعراق خلال العامين القادمين.

ويقول عبد المهدي، إن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على صادرات النفط في إيرادات الدولة، وتشكل صادرات النفط من ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من 95% من إيرادات الدولة.

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