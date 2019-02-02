الاتحاد المصري يدعو الأندية لاجتماع لمناقشة الأزمات ويؤكد: الدوري لن يُلغى

2019/02/02 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الذي عقد اليوم السبت، دعوة رؤساء أندية الدوري الممتاز، لاجتماع، لمناقشة الأزمات التي يمر بها الدوري.

الاجتماع تحدد له يوم السادس من فبراير المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بعد الأزمة التي نشبت من الزمالك وبيراميدز بسبب مؤجلات الأهلي.

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وأوضح أحمد مجاهد؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن الاجتماع سيتم به مناقشة كل ما يتعلق بالدوري وأزمات المباريات المؤجلة لاستكمال الدوري بالصورة اللائقة بالكرة المصرية.

وأضاف: "إلغاء الدوري غير مطروح نهائيًا، الدوري سيكتمل حتى نهايته رغم أي ظروف، وسنبحث كيفية الخروج من الوضع الحالي مع رؤساء الأندية".

وكان الزمالك وبيراميدز قد أعلنا أنهما لن يخوضا أي مباريات بالدوري لحين انتهاء الأهلي من مبارياته المؤجلة من الدور الأول، حيث له مباراتين مؤجلتين، منهما مواجهة القمة أمام الزمالك، المحدد لها 30 مارس المقبل.

في الوقت الذي أرسل الأهلي به خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يرفض به المساس بجدول مبارياته سواء بتعديل المنافسين أو المواعيد.

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اجتماع اليوم تقرر فيه كذلك عقد جمعية عمومية غير عادية في موعدها المحدد مسبقًا في 23 من فبراير الجاري.

وأكد مجاهد أنه سيتم مناقشة غلق الملاعب التي وقع عليها الاختيار لإقامة مباريات كأس أمم أفريقيا عليها بشكل كامل، استعدادًا للبطولة.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية في شهر يونيو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخها، بعدما اكتسحت جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

✨اسمًا على مُسمى، كريم داخل الملعب وخارجه👏👏✨أكرم عفيف نجم منتخب قطر يُهدي الميدالية الذهبية و #كأس_آسيا2019 إلى الراحل سيرجن عبدو.◀️ سيرجن كان أحد نجوم منتخب قطر للشباب، الذي تُوج بكاس آسيا، كما شارك في كأس العالم للشباب الأخيرة، إلا أنه تُوفي بعد إصابته بمرض السرطان.



pic.twitter.com/j2f55LSf0o— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

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