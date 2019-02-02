إطلاق هاتف “هونر 10 لايت” من مجموعة هواوي

2019/02/02 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أطلقت شركة “هونر”, السبت, العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، جهاز هونر 10 لايت، أحدث الهواتف التي تحمل اسم العلامة التجارية المرموقة في الشرق الأوسط.ويمتاز الهاتف بتصميم جميل بدون إطار وألوان فنية ملفتة، وهو أحدث هاتف اقتصادي أطلقته هونر وحقق إقبالاً ملموساً في أوساط جيل الألفية الذين أحبوا مزاياه وإمكانات […]

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