العراق والأردن يعلنان مرحلة جديدة من التعاون في عدة مجالات

2019/02/02 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الجانب العراقي والأردني، اليوم السبت، عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .وجاء في بيان مكتب عبد المهدي، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه "تأكيداً على العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وتتويجاً للزيارة التأريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظة الله إلى بغداد بتأريخ 14/1/2018، وللبناء على النتائج الإيجابية لزيارة فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق إلى عمان بتأريخ 15/11/2018" .وأضاف أنه "عقد الجانبان العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والأردني برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز هذا اليوم السبت الموافق 2/2/2019 بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل اجتماعاً هاماً للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات"، مبيناً " يأتي هذا الإعلان تأكيداً على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والذي سينعكس ايجاباً على الإزدهار والرخاء للشعبين الأردني والعراقي".وأثنى الجانب العراقي بحسب البيان "على التعاون الكبير الذي أبدته الجهات المعنية في الأردن في الحفاظ على الآثار التاريخية العراقية ذات الأهمية البالغة للثقافة والحضارة العراقية العريقة والتي تعرضت لمحاولات تهريبها إلى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن".وتابع أن " الأردن لم يتوان عن إعادة نحو 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق، منها 1200 قطعة كانت قد سُرِقَت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق لتعود اليوم إلى موطنها ومكانها الأصليّ في العراق مهد الحضارات الإنسانية، وذلك انطلاقاً من دوره الحضاريّ في الحفاظ على الطابع الفني والثقافي للحضارات العراقية".وبين البيان أنه "كثمرة للجهود المبذولة من كلا الجانبين، تم التوافق على أنه في قطاع النقل، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة، كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية في مجال (الرمز المشترك (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ ".أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق "على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ المالية المطلوبة من كل طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنية تقدم حلولاً توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين".واوضح أنه "في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تم التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين".أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني "فتم التوافق على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه".وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان بحسب البيان "على قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أن إنتاجها لا يغطي حاجة السوق العراقية".وبين أن " الجانب العراقي وافق على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية".ولفت إلى أنه " لمتابعة هذه الإجراءات تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات".

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