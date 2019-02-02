تزامنا مع احتفالات الثورة: إيران تبالغ في قدرات أسلحتها

2019/02/02 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران كشفت السبت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض

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