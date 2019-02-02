2019/02/02 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي في ستينيات القرن الماضي، اليوم الثلاثاء، مهمة إعادة الاستقرار للفريق الذي تراجعت نتائجه في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعين مجلس إدارة الإسماعيلي أبو جريشة مستشارا عقب هزيمة الفريق أمام الأفريقي التونسي قبل أيام بدوري أبطال أفريقيا في مباراة ألغاها الحكم قبل نهايتها بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء قوارير مياه على أرضية استاد الاسماعيلية.



وقبل إلغاء المباراة كان الاسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وأفريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على ارضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج سمحت لهم السلطات الامنية بالحضور.

وقال أبو جريشة إن أزمة تراجع النتائج تكمن فى افتقاد الفريق الثقة بجانب الضغوط الكبيرة الملقاة على اللاعبين الشبان.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.

وأضاف لموقع الاسماعيلي على الانترنت “هدفنا في الفترة المقبلة إزالة كافة الضغوط وفرض الاستقرار والهدوء على اللاعبين الذين بيدهم الحل لكل أزمات الفريق من أجل استعادة الانتصارات وثقة الجماهير من جديد”.

وتابع “التوتر الموجود بين لاعبي الفريق يؤثر بشكل سلبي على النتائج.



الفريق يملك لاعبين جيدين قادرين على انتشال النادي من الوضع الحالي.



الموسم الماضي أنهينا مسابقة الدوري في المركز الثاني”.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس في الدوري.

وشهدت مواجهة الافريقي التونسي ترديد جماهير الاسماعيلي لهتافات ضد مجلس ادارة النادي وخاصة بين شوطي المباراة لينسحب على اثرها أعضاء مجلس الادارة من مقصورة الاستاد ويغادروا الملعب.

ويبدو الاسماعيلي مهددا بفرض عقوبات قاسية عليه من قبل الاتحاد الافريقي للعبة والتي ربما تصل للاستبعاد من بطولة دوري الابطال.

وقبل تلك المباراة، كان الاسماعيلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط حيث سبق له الخسارة في الجولة الماضية من مازيمبي من الكونجو الديمقراطية 2-صفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأفريقي التونسي يتعرض لهزيمة قاسية 8-صفر أمام مازيمبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأفريقي التونسي يتعرض لهزيمة قاسية 8-صفر أمام مازيمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).