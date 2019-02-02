اعتقال ضابطين

2019/02/02 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد _ بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين اثنين لانتحالهما صفة ضباط في الجيش العراقي وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الأول _السرية الثانية القت القبض على متهمين اثنين بإنتحال صفة ضباط برتبة مقدم والآخر برتبة رائد جيش عراقي".

واضافت، ان "القبض عليهما جرى وسط العاصمة بغداد".

بغداد اليوم _ الانبار

شارك منتسبون في الفرقة الثامنة التابعة للجيش، اليوم السبت، في مبادرة لـ "محاربة التطرف"بقضاء القائم في محافظة الانبار.

وقالت قيادة الفرقة في بيان، إن "منتسبيها شاركوا اهالي القائم بمجلس عزاء وقدموا تعازيهم ب

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على عنصر من جماعة "أولاد الله" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية القت القبض في، وقت سابق، على عدد من عناصر جماعة (اولاد الله) في محافظ

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، عن اعتقال أحد "أهم" ممولي خلايا تنظيم داعش جنوبي بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم) ، ان" فريقا امنيا مشتركا نفذ عملية نو

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