عادل عبد المهدي من منفذ طريبيل:عوائد حركة النقل والتجارة ستنعش سوق العمل في العراق والانبار

2019/02/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن سعادته بانطلاق مرحلة جديدة للتبادل التجاري بين العراق والاردن لمصلحة الشعبين والتدفق الكبير لحركة شاحنات النقل البري عبر منفذ طريبيل الحدودي.

وذكر بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى ان ” رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردني عمر الرزاز استقبلا الشاحنات الداخلة عبر المنفذ بالاتجاهين واعطيا الإذن بمرورها “.واكد عبد المهدي بحسب البيان خلال تفقده منفذ طريبيل ان ” عوائد حركة النقل والتجارة ستنعكس بشكل ايجابي وتنعش سوق العمل في العراق ومحافظة الانبار خصوصا وعلى طول الطريق نحو بقية المدن العراقية ، الى نتائجها لصالح تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي “.واطلع رئيس مجلس الوزراء على ” سير العمل في المنفذ وعدد الشاحنات المارة سابقا وبعد هذا اليوم وأثرها على مضاعفة الايرادات “.





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