البصرة.. العثور على عدد من المخلفات الحربية في مزرعة بالزبير

2019/02/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الامنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة، اليوم السبت، العثور على صواريخ من المخلفات الحربية للجيش السابق في مزرعة بمنطقة الراحة.وقال رئيس

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