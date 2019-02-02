كأس آسيا: انجاز يضاف إلى قائمة الانجازات القطرية

2019/02/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحقق الإنجاز الكروي الذي كان ذات يوم حلمًا، فقد استطاع المنتخب القطري لكرة القدم من هزيمة نظيره الياباني في مباراة نهائي كأس

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