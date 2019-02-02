احتقان اجتماعي يعزز خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

2019/02/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – تخيم أجواء مشحونة على الشارع الجزائري، رغم تركيز الأنظار السياسية على الحراك الانتخابي، ففي خضم الجدل المتفاقم حول الاستحقاق الرئاسي

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