تعرف على آخر توقعات الطقس مع حلول شباط

2019/02/02 | 18:34

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سومر نيوز: بغداد..توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، قدوم موجة برد ستبدأ من اليوم، فيما ستشهد عدة مناطق من البلاد أمطا...

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