ردة فعل غير متوقعة لجماهير تشيلسي عن تشكيلة الفريق لمواجهة هادرسفيلد

2019/02/02 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاش المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري أياماً صعبة في فريق تشيلسي

خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التي لحقت بالفريق في الدوري الإنجليزي

الممتاز أمام بورنموث بنتيجة 4-0.

وينتظر الجميع ردة فعل تشيلسي اليوم أمام هادرسفيلد تاون في بطولة

الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن قبل بداية اللقاء لم تكن جماهير

الفريق راضية بشكل كلي عن التشكيلة.

ويبدأ تشيلسي بتشكيلة مكونة من: كيبا، أزبيلكويتا، دافيد لويز،

كريستنسن، ألونسو، كانتي، جورجينيو، باركلي، ويليان، هيجواين

وهازارد.وعلق أحدهم على تغريدة حساب تشيلسي الذي أعلن فيه التشكيلة: “هذا

احراج، احراج كامل”.

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